Inglaterra gana 10-0 y logra la segunda goleada más abultada en la historia del Mundial Sub-17

-Inglaterra propinó una escandalosa goleada de 10-0 a Nueva Caledonia en el Mundial Sub-17 de 2023, que se realiza en Indonesia.

Los ingleses vencieron sin compasión al conjunto de Oceanía, el sábado 11 de noviembre, en el estadio Yakarta International.

El equipo juvenil de la rosa sentenció el encuentro en el primer tiempo al marcar cuatro goles. La escuadra inglesa completó la goleada con seis anotaciones en la segunda mitad.

A dominant opening 45 minutes for our #YoungLions in Indonesia! 🙌



Russell-Denny, Oboavwoduo, Dibling and Acheampong all on target! ⚽️



Watch the second half ➡️https://t.co/64fFJxfpt8.#U17WC pic.twitter.com/ohNioU3EzW — England (@England) November 11, 2023

Reiss Denny (16, de penalti), Justin Oboavwoduo (30, 57), Tyler Dibling (35), Josh-Kofi Acheampong (45+4), Sam Amo-Ameyaw (51), Ethan Nwaneri (78), Wadria Hanye (80, en propia meta), Harrison Murray-Campbell (85) y Finley McAllister (90+1).

Inglaterra, segunda goleada abultada en el Mundial Sub-17

Inglaterra consigue la segunda victoria más abultada en la historia del Mundial Sub-17.

Los Tres Leones quedaron a tres tantos de igualar la goleada de 13-0 de España sobre Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de 1997. David Rodríguez-Frailen hizo póker de goles para imponer un récord de un encuentro en esta competencia.

Samuel Amo-Ameyaw, jugador de los Saints, se llevó el premio a Jugador del Partido al anotar un gol, seis pases claves y cinco duelos terrestres.

Ante de esta actuación contra Nueva Caledonia, Inglaterra había conseguido una goleada de 5-0 ante Nueva Zelanda, en la edición 1997 del Mundial Sub-17.

Otras goleadas en el Mundial Sub-17

Francia, Malí y Venezuela también ganaron por goleada en su primer juego de la Copa del Mundo Indonesia 2023.

Con un triplete de Malí Mamadou Doumbia (30′, 72′ y 75′), “Las Águilas” derrotaron 3-0 a Uzbekistán, el viernes 10 de noviembre, en el estadio Manahan, Surakarta.

The Malian Haaland 🇲🇱🤖



👀 Mamadou Doumbia was Mali's hat-trick hero in their opening match of the #U17WC! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2023

Los franceses vencieron 3-0 a Burkina Faso, el domingo 12 de noviembre, en el estadio Yakarta International, con los tantos de Lambourde (49′) y a los penaltis de Tincres (81′) y Gomis (87′).

La Vinotinto se impuso 3-0 sobre Nueva Zelanda, el domingo, en el estadio Jalak Harupat, Bandung, con la anotación de David Martínez (29′) y el doblete de Leenhan Romero (87′ y 90+7′).