Infantino invita a todos los aficionados que asistan al «mejor Mundial de la historia»

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a las 32 selecciones que participarán en Catar 2022, después de jugarse en Doha los últimos partidos de clasificación, en los que Australia y Costa Rica lograron la misma, e invitó a todos los aficionados a vivir «el mejor Mundial de la historia».

Infantino asistió en Doha a las dos eliminatorias intercontinentales de repesca, saldadas anoche con la victoria de Costa Rica sobre Nueva Zelanda (1-0) en el Estadio Al Rayyan y el lunes con la de Australia sobre Perú en la tanda de penaltis (0-0, 5-4), en el mismo escenario.

«Enhorabuena a todos y, por supuesto, damos la bienvenida a los aficionados de los 32 países, y también a los hinchas de todo el mundo que vendrán a Doha en noviembre y diciembre de este año, dentro de unos pocos meses, para celebrar el fútbol y para vivir juntos el mayor espectáculo del planeta y el mejor Mundial de la historia», dijo Infantino, informó la FIFA.

El Mundial de Catar 2022 se inaugurará el 21 de noviembre con cuatro partidos: Senegal-Países Bajos, Inglaterra-Irán, Catar-Ecuador y Estados Unidos-Gales. La final se disputará en el Estadio Lusail el 18 de diciembre.

