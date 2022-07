Hijos de Matt Holliday y Andruw Jones fueron las primeras selecciones del Draft MLB 2022

julio 18, 2022 - 9:00 am

Jackson Holliday y Druw Jones, hijos de las ex estrellas de Grandes Ligas Matt y Andruw, fueron elegidos por Baltimore y Arizona con las primeras dos selecciones del Draft MLB 2022.

Holliday, cuyo padre fue el campeón de bateo Matt Holliday, fue seleccionado primero por Baltimore, por encima de Jones, lo que fue una sorpresa.

«Una decisión difícil», dijo el gerente general de los Orioles, Mike Elias. «Lo compararía con decidir qué pedir en un restaurante de cinco estrellas».

Texas utilizó la tercera selección para optar por Kumar Rocker, un derecho que no pudo firmar con los Mets de Nueva York después de ser elegido con la 10ma selección general el año pasado. Rocker se reunirá con el lanzador de ligas menores de los Rangers Jack Leiter, su compañero de equipo en Vanderbilt en el primer campeonato nacional universitario del equipo en 2019. Texas eligió a Leiter con la segunda selección el año pasado.

Holliday, un campocorto zurdo de Stillwater High en Oklahoma, bateó para .685 con 89 imparables en 41 partidos y rompió el récord nacional de hits en una temporada de secundaria establecido por J.T. Realmuto.

Su padre fue siete veces All-Star y campeón de bateo de la Liga Nacional en 2007. Matt fue elegido por Colorado en la 210ma selección total en la séptima ronda en 2007.

Jackson dijo que había planeado asistir a Oklahoma State, pero ahora es probable que se vaya al béisbol profesional. El valor asignado a la primera selección está cerca de los nueve millones de dólares.

