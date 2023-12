Hijo de LeBron James hizo su debut en el baloncesto universitario

197797

–Bronny James, el hijo del máximo anotador en la historia de la NBA, hizo su debut oficial en la liga universitaria de básquet de Estados Unidos.

El hijo de LeBron James debutó en el partido en el que la Universidad del Sur de California (USC) se enfrentó a Long Beach State, en el básquet universitario de los Estados Unidos.

Bronny James hizo su debut en la NCAA despues de su episodio cardíaco, y ahi estaba papá LeBron para apoyarlo.pic.twitter.com/CvRduXIonx — Historias de NBA (@nba_historias) December 10, 2023

En su primera aparición tras sufrir un paro cardíaco hace poco de cinco meses, Bronny jugó 16 minutos en el encuentro universitario y logró cuatro puntos, tres rebotes, dos asistencias y dos robos ante la mirada de su padre en las gradas.

💫El gorrazo de Bronny James, hijo de LeBron, en su primer partido en la NCAA pic.twitter.com/rFIOzEui5R — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) December 11, 2023

LeBron James asistió al compromiso poco después de ganar el In Season Tournament con Los Ángeles Lakers. Trojans perdió 84-79 contra Long Beach State, en tiempo extra, en el Galen Center.

El hijo de la estrella de los Lakers vio acción en varios segmentos de dos a tres minutos a máxima exigencia física. “Solo quiero decir que estoy agradecido por todo”, indicó

“El Rey” expresó su emoción y orgullo por la primera actuación universitaria de su hijo a través de una publicación en Instagram.

“¡Ni siquiera puedo decirles lo emotivo que fue hoy para mí! Estoy literalmente agotado y todo lo que puedo decir es: ‘Bronny, eres simplemente increíble’. Malditas sean las victorias y las derrotas que se produzcan. Ya has ganado el objetivo final y eso es la vida. ¡Orgulloso de ti y hoy me has dado más vida! Gracias y te quiero”, escribió el jugador de 38 años.