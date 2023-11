Heat sumó su séptimo triunfo en fila con la ayuda de Jimmy Butler (Video)

184819

-Jimmy Butler anotó 36 puntos, y Heat de Miami superó 122-115 a Nets de Brooklyn, el jueves 16 de noviembre, en la NBA.

Butler sumó 18 de esos tantos en el tercer cuarto por Miami, que extendió a siete victorias su racha, la más larga que está vigente en la liga.

Jimmy got BUCKETS, scoring a season-high 36 points and leading the Heat to their 7th-straight win! 🔥 pic.twitter.com/E6WuX6k7cN