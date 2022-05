“He vencido a todos los que he enfrentado”: la amenaza de Bivol a Canelo Álvarez

mayo 3, 2022 - 6:27 pm

Saúl Álvarez y Dmitry Bivol se encuentran a punto de entablar una de las peleas más relevantes en cada una de sus trayectorias profesionales.

La T-Mobile Arena será el escenario del choque entre dos de los mejores exponentes a nivel mundial, donde el ruso pondrá a prueba su récord invicto y el título que lo enaltece como monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). A pesar de los reflectores y la fama de su oponente, el campeón de las 175 libras confía en vencer al mexicano.

“Ha demostrado que es uno de los mejores al estar activo y vencer a casi todos sus oponentes (…) Creo en mis habilidades. He vencido a todos los que he enfrentado en mi carrera. Creo que puedo vencer a Canelo también”, declaró Dmitry Bivol a la revista especializada en la disciplina, The Ring.

Bivol es uno de los atletas mejor posicionados en su división, la publicación lo ubica como el segundo mejor exponente debajo de Artur Beterbiev y no es para menos. Su debut fue en noviembre de 2014 y le bastaron siete enfrentamientos para lograr su primera pelea por el título interino de la AMB ante el dominicano Félix Valera. Desde entonces, ha realizado 10 defensas exitosas.

Entre los personajes que intentaron arrebatarle el cinturón se encuentra el experimentado Sullivan Barrera, a quien venció por nocaut técnico en el último episodio, así como Joe Smith Jr. púgil estadounidense que aún figura dentro del top 10 de los mejores exponentes de las 175 libras. Su récord apenas contempla 19 peleas, pero 11 victorias por nocaut.

Por otro lado, Canelo Álvarez rebasará la barrera de las seis decenas de peleas. En su capítulo número 61 como profesional buscará adjudicarse una victoria más y el segundo título en su incursión como peleador de las 175 libras. Su estadística está conformada por 57 victorias, una derrota y un par de empates, así como 39 nocauts.

La única pérdida del mexicano fue ante el legendario Floyd Mayweather Jr., mientras que sus empates han sido ante Gennady Golovkin y uno más en contra de Jorge Suárez, cuando comenzaba a abrirse paso en la gran carpa. A pesar de ello, su impresionante cantidad de duelos ganados han hecho que el ruso se muestre respetuoso de su oponente, a quien catalogó como uno de los mejores del mundo.

