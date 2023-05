Hazard no cuenta en los planes de Ancelotti

101092

-Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, ha confirmado en rueda de prensa las bajas de Benzema, Vinicius, Asensio y Mariano para el próximo partido. El italiano ha remarcado que la baja del brasileño se debe a una molestia en su rodilla y no por el escenario de racismo sufrido en Valencia.

Pese a las bajas en ataque, el entrenador no ha querido confirmar en el once a Hazard. El belga que llegó al conjunto merengue en la temporada 2019, no ha logrado destacar como lo hizo con el Chelsea en su estadía en la Premier League.

Cómo llega el equipo

“queremos terminar bien la temporada, es un duelo difícil porque jugamos ante un rival que lo está haciendo muy bien. Tenemos algunas bajas, pero el resto está bien y sacaremos el mejor equipo posible. Anímicamente estamos bien”.

La baja de Vinicius, si es para evitar problemas

“no, no viaja porque no puede jugar. Le molesta aún la rodilla. No puede jugar y punto”.

El año que viene tampoco habrá tecnología de gol: “sería bueno introducirla para evitar estos problemas. Si es un problema de dinero… a ver si se puede resolver pronto”.

Sin delanteros mañana y opciones de Hazard

“vamos a sacar un partido para intentar ganar. Será un once muy competitivo y seguimos teniendo jugadores muy buenos”.

“Lo que necesita Hazard para el año que viene lo voy a hablar con él, pero no aquí”, comentó Ancelotti

“Me resulta sorprendente que no quiera usted no esperar a mañana para saber el once. Creo que nunca he dado el once. Esto es un tema que Hazard tiene contrato y se presupone que se queda aquí. Si no está contento tiene que pedir al club una salida y si está contento se queda, como todos”, finalizó

