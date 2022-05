Gueye rechazó jugar con el PSG para no vestir una camiseta contra la homofobia (+Foto)

mayo 16, 2022 - 12:50 pm

Idrissa Gueye, centrocampista senegalés del París Saint-Germain (PSG), rechazó ponerse la camiseta con los colores de la bandera LGTBI+ que vistió el conjunto parisino el pasado sábado durante el encuentro contra el Montpellier, según la emisora gala France Info.

Todos los jugadores, entre ellos Leo Messi, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi o Sergio Ramos, portaron sus camisetas con el dorsal en los colores arcoíris con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra este martes 17 de mayo.

Gueye, de 32 años, siguió el partido desde la grada del estadio tras caerse de la convocatoria en la que en un primer momento figuraba.

Según Le Parisien, el motivo de no vincularse a esta causa podría estar motivado «por sus convicciones religiosas». Una negativa que «desconcertó y entristeció a varios compañeros en el viaje del PSG».

El técnico, Mauricio Pochettino, aseguró que el futbolista no tenía ningún problema físico, pero no jugó el partido por «un motivo personal», el cual no sentó nada bien al entrenador argentino, según apuntan medios franceses.

Nivel interno en el PSG

El PSG rehusó hacer un comentario a nivel oficial, pero fuentes de la entidad indicaron a EFE que «el club y sus jugadores, incluyendo sus estrellas, están muy orgullosos de vestir esa camiseta». «Es un asunto que se arreglará a nivel interno», aclararon las fuentes. La temporada pasada Gueye evitó el partido en el que el PSG apoyaba al movimiento LGTBI+ portando una camiseta similar alegando que padecía una gastroenteritis.

La presidenta de la región de Île-de-France, en la que se encuentra París, Valérie Pécresse, ha lamentado la actuación del futbolista y ha pedido sanciones. «Los jugadores de un club de fútbol, y los del PSG en particular, son figuras de identificación para nuestros jóvenes. Tienen el deber de dar ejemplo. ¡La negativa de Idrissa Gana Gueye a unirse a la lucha contra la homofobia no puede quedar sin sanción!».

También la asociación para la lucha contra la homofobia en el deporte Rouge Direct ha reclamado medidas contra el futbolista: «La homofobia no es una opinión sino un delito. La LFP (Liga) y el PSG deben pedir explicaciones a Gana Gueye y muy rápido. Y sancionarlo si es necesario».

👕 Dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai, la #Ligue1 se mobilise. Les maillots parisiens reprennent le drapeau arc-en-ciel, symbole de paix, de diversité et symbole par excellence du mouvement LGBT.#MHSCPSG pic.twitter.com/TdFU7f2zZj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2022

EFE