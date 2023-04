Guerreros de Cristo FC y Francisco de Miranda suman nuevas victorias en futbol sala

82256

-Los equipos Guerreros de Cristo FC y Francisco de Miranda FS alcanzaron diversos resultados en las diferentes categorías de la Liga Lago Futsal.

En la cancha de futbol sala Nestor Quiroz, ubicada en el Complejo Polideportivo y Recreativo Luis Aparicio Montiel, la categoría Mini Pre de Francisco de Miranda FS derrotó 3- 0 a La Champions y la Preinfantil se impuso por goleada 9-0 a Deportivo San Francisco EF.

Por su parte, Guerreros de Cristo FC vio acción en la cancha del Colegio de Abogados la sub 11

se llevó la victoria 4-2 ante ADFD, mientras que la sub 13 empató 4-4 ante Los Robles. Finalmente, las categorias sub 9, sub 17 y sub 19 cayeron derrotas 4-3, 6-1 y 8-0, respectivamente, ante ADFD. La categoria sub 13 de Guerreros de Cristo FC Azul cayó 3-2 ante ADFD y la sub 15 5-2 ante Automar Elite.

El torneo de futbol sala continua el proximo fin de semana con su jornada número 12 de la Copa Apertura Jean Graticola en las canchas Nestor Quiroz del Polideportivo y el Colegio de Abogados.