Guerreros de Cristo FC se titula campeón en fútbol sala

Un nuevo logro alcanzó las divisiones menores de Guerreros de Cristo FC al titularse campeones en la sub-9 y sub-13 de fútbol sala en la Conferencia Central “Corazón Vinotinto” en la Liga de Desarrollo Afez.

Los mas pequeños derrotaron en el partido de ida 6-4 a Fundauam y en el vuelta se impuseron 4-8 para un global a su favor de 14-8 y alzarse como campeones de la Conferencia.

Por su parte, la sub 13 ganaron 6-0 el de ida y 5-1 la vuelta a la escuela de fútbol Venezuela Soccer para un global de 12-1 y sumar asi un nuevo campeonato a su categoría.

Exitoso ha sido el desempeño de las divisiones menores ‘guerreristas’ al salir campeones en futbol sala y futbol campo. Ahora les toca enfrentar las interconferencias donde se medirán a los campeones sub 9 y sub 13 de la Conferencia Guajira.

La categoría sub 9 de futbol sala choca contra María Auxiliadora F.S. y la sub 13 se mide a E.F. Hijos del Rey. Mientras que en el fútbol campo la sub 13 ‘guerrerista’ se enfrenta a UDELPA. La sub 9 se clasificó directamente a la final estadal al no contar con campeón, en esta categoría, la Conferencia Guajira.

El final estadal se estará realizando entre el ganador que resulte de la Conferencia Central y Conferencia Guajira versus el ganador de la Conferencia Sur y Conferencia COL.

