Guerreros de Cristo FC hizo su debut en el Caribe Champions Internacional

-La escuela de fútbol Guerreros de Cristo FC, representante de Venezuela, inició su participación con victoria y derrota en las categorías sub 13 y sub 9, respectivamente, en el torneo invitacional Caribe Champions Internacional 2024 que se desarrolla en Barranquilla, Colombia.

Los “guerreristas” sub 13, año 2011, se impusieron 1-0 al equipo Ilusión Naranja de Barranquilla. Karim Jamaleddin colocó el gol de la victoria al minuto 58 para los venezolanos.

Jamaleddin, nombrado jugador del partido, indicó “Gracias a Dios mi compañero me tiró el centro, me cayó el rebote y tuve la oportunidad de rematarlo”. Finalmente agregó “entré nervioso, pero comencé a dar los pases, me salieron las jugadas y dejé los nervios.”El gol se lo dedico a mi familia”.

Por su parte, en la sub 9, año 2015, los “guerristas” no pudieron en su duelo y cayeron 1-0 ante Vecinos FC de Barranquilla. La categoría sub 13 de Guerreros de Cristo FC comparte el grupo “F” junto a Barranquilla FC, Formasucre, Los Pibes e Ilusión Naranja.

Mientras que la sub 9 está ubicada en el grupo “B” con Red Bull, Formasucre, Águilas Doradas y Vecinos FC. El Caribe Champions Internacional 2024 es un torneo de fútbol menor que en su séptima edición reune a las categorías 2009, 2011, 2013 y 2015 con presencia de una gran cantidad de equipos colombianos, además de escuelas de fútbol de Venezuela y Perú.

El evento finaliza el 14 de enero y se desarrolla en las canchas del Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe y la del corregimiento de Salgar en Barranquilla, Colombia. El balón continúa rodando para Guerreros de Cristo FC en canchas colombianas y en su segunda jornada la sub 13 buscará mantener su invicto y sumar una nueva victoria ante el equipo colombiano Los Pibes. Mientras que la sub 9 tendrá jornada libre.