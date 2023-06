Guerreros de Cristo FC divide ante Carmelo Urdaneta en el torneo “Corazón Vinotinto”

113744

-Las escuelas de fútbol Guerreros de Cristo FC y Carmelo Urdaneta se enfrentaron en la quinta jornada de la Liga de Desarrollo Afez Conferencia Central del torneo “Corazón Vinotinto”

El resultado al final del día fue una división de honores entre las dos academias de fútbol. Guerreros de Cristo FC en su categoría sub 9 goleó 0-6 a su similar de Carmelo Urdaneta, mientras que la sub 13 se impuso 1-5.

Sin embargo, las divisiones sub 11 y sub 20 ‘guerrerista’ no contaron con la misma suerte y cayeron derrotadas 2-1 y 2-0, respectivamente. Finalmente, la sub 15 firmó un empate a dos goles.

Con dos victorias, dos derrotas y un empate cerró la jornada cinco para las menores de Guerreros de Cristo FC en su visita a la Cancha Carmelo Urdaneta.

La quinta jornada del torneo “Corazón Vinotinto” estuvo lleno de la alegría y hermandad de los niños por jugar al fútbol sin dejar aun lado la competitividad entre cada una de las divisiones menores que se enfrentaron.

Nota de prensa