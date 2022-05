Guardiola le responde a Evra: “No vi esa personalidad cuando lo destrocé en la Champions”

mayo 13, 2022 - 4:24 pm

Pep Guardiola no olvida las críticas de varios ex jugadores a sus futbolistas tras la cruel eliminación del Manchester City en las semifinales de la Champions League a manos del Real Madrid.

El técnico catalán cargó con mucha dureza contra Berbatov, Clarence Seedorf y, especialmente, Patrice Evra durante la rueda de prensa previa al duelo con el West Ham.

El ex futbolista francés del United se ensañó con Guardiola y con sus jugadores tras perder contra el Madrid a las puertas de la final de la Champions. «El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude», dijo el ex defensa.

Guardiola no desaprovechó la oportunidad de contraatacar y responder a Evra recordándole las finales de la Champions que el United perdió contra su Barcelona en Roma 2009 y Londres 2011.

«Tenemos el mismo carácter y personalidad que cuando perdimos en Madrid en los últimos dos o tres minutos. Los especialistas, ex jugadores como Berbatov, Seedorf o Patrice Evra o este tipo de gente que estuvieron en esta situación, que yo he jugado contra ellos… No vi este tipo de personalidad cuando le destruí, le destruimos en la final de la Champions contra el United», declaró Guardiola.

«Mis jugadores tienen la misma personalidad, no pierdes la personalidad por encajar dos goles en un minuto cuando tuviste dos oportunidades de marcar. En los últimos cuatro partidos marcamos 22 goles y entonces sí teníamos una personalidad increíble y ese tipo de cosas», apuntó Guardiola.

