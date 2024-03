Grigor Dimitrov sorprendió a Carlos Alcaraz en Miami

252880

El búlgaro de 32 años, Grigor Dimitrov, venció por 6-2 y 6-4 al español número 2 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, para clasificarse a las semifinales del Masters 1000 de Miami.

Dimitrov venía de ganarle el año pasado en Shanghai al murciano por 5-7 6-2 y 6-4 y ahora lo derrota por segunda vez consecutiva en un encuentro donde el búlgaro jugó un tenis casi perfecto.

En las semifinales del Miami Open lo espera el alemán Alexander Zverev, quien viene de derrotar en cuartos de final al húngaro Fabián Marozsán por 6-3 y 7-5.

“Para ganar a Alcaraz tienes que jugar a tu mejor nivel. Llegué al partido muy centrado y teniendo extremadamente muy claro lo que quería hacer. A veces, la simplicidad es la clave. Es muy difícil hacerlo, especialmente ante un oponente así. He sido capaz de mandar en el partido y leerlo mejor que la última vez. En general, un gran partido por mi parte. Estoy feliz por haberlo terminado en dos sets por una vez”, fueron las palabras de Dimitrov, quien volverá al Top 10 después de 6 años si llega a la final.

Noticia al Día

Peak Dimitrov is SPECIAL 🌟



Relive a breathtaking performance from @GrigorDimitrov vs Alcaraz in Miami! pic.twitter.com/rfE5CbRuoH