Gran debut del venezolano Ronald Acuña Jr. en Triple A

abril 20, 2022 - 11:03 am

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. tuvo un buen debut este martes con el equipo filial Triple A de los Bravos de Atlanta ante la sucursal de Marlins de Miami.

El oriundo de la Sábana disputó este martes su primer juego oficial después de la lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en junio del 2021.

El varguense fue alineado como titular en el jardín derecho y primer bate del equipo. Acuña Jr. se fue de 3-1 con un soberbio doble con los Gwinnett Stripers. El batazo del criollo estuvo muy cerca de ser cuadrangular.

Rehabbing @Braves outfielder Ronald Acuña Jr. is all smiles after this double off the wall for @GoStripers! pic.twitter.com/ZeMNpe0n2U

— Minor League Baseball (@MiLB) April 19, 2022