Giannis Antetokounmpo se viraliza con una poderosa respuesta tras la eliminación de Milwaukee (video)

-La estrella de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, se viralizó en redes sociales tras responder la interrogante de uno de los reporteros, quien en conferencia de prensa preguntó si considera un fracaso la eliminación de su equipo en primera ronda de los playoffs de la NBA.

El ala-pívot en este 2023, buscaba levantar un nuevo campeonato, pero no pudo ser así, Milwakee quedó eliminado ante los Heat de Miami en cinco partidos de los cuales solo pudieron ganar uno, la serie concluyó 4-1 en favor del quinteto de Miami.

Para Giannis, la derrota no ha sido fácil de asimilar, luego de un año en el que ha demostrado ser uno de los mejores en la NBA. Su promedio es de 31.1 puntos por partido, el mejor registro dentro de su carrera.

En la conferencia de prensa después de caer eliminado, una pregunta le molestó, dando una lección de vida al reportero que lo interrogó.

“Te hice exactamente la misma pregunta el año pasado, pero tengo curiosidad por tu respuesta ¿Ves la temporada como un fracaso?», fue la pregunta formulada por el periodista. Sorprendido por la pregunta, Giannis se llevó las manos a la cabeza y le contestó de manera formidable.

«Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia…», respondió Antetokounmpo.

«No es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunos días triunfas y otros no. De eso trata el deporte: no ganas siempre», finalizó.

