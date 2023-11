Giannis Antetokounmpo encestó 54 puntos pero no evitó la derrota de Bucks frente a Pacers 

181140

-Giannis Antetokounmpo encestó 54 puntos con los Bucks de Milwaukee, que cayeron 124-126 contra los Pacers de Indiana, el jueves 09 de noviembre.

Antetokounmpo se quedó a un punto de la mejor cifra de su carrera, pero envió fuera un pase con 1:03 minutos por jugar. Fue despojado del balón por Mathurin con 30 segundos faltantes.

Splits the defense.

Euro step.

Bucket AND the foul.



GIANNIS HAS 54😲



📺 MIL/IND – 4Q LIVE on NBA TV pic.twitter.com/FA9N7FEkfi