Gerardo Parra se retira de la MLB

El beisbolista zuliano, Gerardo Parra, se retira de las Grandes Ligas del Béisbol y empezará a trabajar en la oficina de los Nacionales de Washington como asistente especial.

El anuncio lo realizó el locutor Dan Kolko de MASN, el canal oficial de los Nacionales, durante la tarde de este domingo 8 de mayo.

La decisión de Gerardo Parra de terminar su carrera como jugador no es una gran sorpresa después de que optó por no reportarse a Triple-A Rochester cuando no pudo ganar un lugar en la lista del Día Inaugural de los Nacionales.

Gerardo Parra, nacido en Santa Bárbara del Zulia, tuvo un promedio de bateo de .275, 1,335 hits, 90 jonrones, 532 carreras impulsadas y 633 carreras anotadas. Ganó 2 premios Guante de Oro y 1 Serie Mundial con los Nacionales de Washington.

