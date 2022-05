Garbiñe Muguruza vuelve a despedirse en primera ronda en Roland Garros

mayo 22, 2022 - 12:11 pm

La tenista española Garbiñe Muguruza, N.10 del mundo y campeona en París en 2016, quedó eliminada del Roland Garros en primera ronda por segundo año consecutivo.

Muguruza perdió con parciales 2-6, 6-3 y 6-4 este domingo contra la estonia Kaia Kanepi (N.46) en en 2 horas y seis minutos. En su décima participación en el Grand Slam de tierra batida, la ganadora de 2016 demostró que no atraviesa su mejor momento, sobre todo en el aspecto mental, donde no fue capaz de aferrarse a un partido que se le puso cuesta arriba.

«Ella es una jugadora con mucha experiencia, pero creo que comencé bien, un poco nerviosa en los primeros juegos, pero dominando el juego y ganando el primer set», comenzó explicando la española.

Esta temporada, Muguruza cuenta con más derrotas (9) que victorias (7). «Está siendo una temporada difícil, con partidos que tenía en la mano y que no pude cerrar. Trato de recuperar la confianza y voy a seguir intentándolo», declaró abatida Muguruza en conferencia de prensa, aunqu eno pierde la fe: «Estoy segura que las victorias volverán».

Por su parte, Kanepi se enfrentará en segunda ronda a la brasileña Beatriz Haddad Maia (N.48), que antes derrotó a la también española Cristina Bucsa (N.134) por 6-3, 1-6 y 6-2.

Kanepi, de 36 años, alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia en enero pasado, la tercera vez en su carrera que llegaba a esa instancia en un Grand Slam, tras hacerlo en Roland Garros en 2008 y 2012.

The Grand Slam specialist does it again! 👀@KanepiKaia knocks out 2016 champion Garbine Muguruza 2-6, 6-3, 6-4 to advance to the second round.#RolandGarros pic.twitter.com/XHscZbCH02

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2022