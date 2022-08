Gaiteros pierde ante Guaros en Barquisimeto

agosto 5, 2022 - 1:52 pm

Gaiteros del Zulia cayó 96-63 ante Guaros de Lara el jueves en el Domo Bolivariano de la ciudad de Barquisimeto, por la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

No era un partido fácil, era un momento complicado, una situación difícil de digerir. Las recientes noticias producidas alrededor de Gaiteros del Zulia hacen que el inicio de la gira por Barquisimeto no sea nada sencilla. No obstante, para el partido de este jueves, el equipo con sus guerreros saltó a la cancha rival.

Gaiteros perdió un encuentro que terminó antes de empezar. Los Comcandela salieron al domo sin Elyjah Clark, Alec Wintering ni Mus Barro, los dos últimos guardando reposo en Maracaibo. La primera mitad fue de un difícil transitar, con un Gaiteros desarticulado en defensa y un Guaros que encestaba todo lo que lanzaba al aro. El 34-08 del primer cuarto mostraba que la noche sería larga para los zulianos y el segundo (24-11) ratificaba que la idea de este encuentro sería plantar cara y mostrar vergüenza deportiva. Al mediotiempo el 58-19 era más que elocuente.

La segunda mitad mostró la misma tónica que la primera. En el tercer cuarto Gaiteros se defendió con sus jugadores criollos, preservando a Johnson en el banco para prevenir lesiones. El DT. Castrillo implementó la defensa hombre a hombre toda la cancha y esto le funcionó para mermar la efectividad de Guaros, pero la diferencia de la primera mitad era muy significativa.

Gaiteros puede destacar el trabajo de Jorge Rondón. El Capitán nuevamente sacó la cara por el equipo con otro doble – doble (el quinto de esta temporada) y números interesantes de Maolín Colina (15pts).

Al final el 96-63 cuya página deberá voltear Gaiteros (4-6) para el segundo de la serie ante Guaros (3-7) y así subir el espíritu de cara a una SPB muy joven a la que todavía le resta más de la mitad de sus partidos por disputarse.

Prensa Gaiteros

Noticia al Día