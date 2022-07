Gaiteros no tuvo suerte en su debut en la SPB ante Llaneros

julio 11, 2022 - 4:27 pm

Gaiteros del Zulia perdió 74-67 ante Llaneros de Guárico el domingo en su debut en la SPB en el Domo de la Ciudad Olímpica de San Juan de Los Morros.

Con esa perspectiva los Comecandela salieron a la cancha que presentó una condición muy complicada para poder jugar baloncesto a un nivel profesional con una humedad tan latente como peligrosa para los jugadores, quienes con el pasar de los minutos se vieron inmersos en un tabloncillo muy resbaladizo.

“Es una vergüenza jugar en un tabloncillo así, han jugado con la salud de los protagonistas del juego. No puede ser que un equipo haga el esfuerzo de traer a jugadores de las mejores ligas del mundo para que en su primer partido se estén jugando el físico y una lesión importante. Desde un principio he pedido que se parara el partido, incluso el Coach del equipo contrario estuvo de acuerdo y aun así el Comisario los Árbitros no quisieron hacerlo” exclamó enérgicamente el Coach de Gaiteros Ricardo “Richie” González.

Gaiteros del Zulia elevará un reclamo formal ante la directiva de la SPB para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar en la naciente Liga. “Es inaceptable jugar en una cancha así. Ya nos hemos quejado ante el Comisionado de la SPB y en las próximas horas formalizaremos nuestras quejas por escrito por lo ocurrido en la cancha de San Juan de Los Morros”. Expresó Paul Romero Cavallo, Vicepresidente Ejecutivo de Gaiteros.

“Perdimos un partido, eso es lo de menos; en el baloncesto se gana o se pierde y Llaneros hizo su trabajo para ganar. Lo que nos preocupa es que la integridad de los jugadores criollos de ambos equipos y de nuestros importados estuvo en serio riesgo y es algo que nos molesta sobremanera. No entendemos cómo si ambos entrenadores coincidieron en que no podía jugarse así, el partido no se detuvo” enfatizó Romero Cavallo.

En la cancha

El debut con los tres jugadores importados (Clark, Wintering y Johnson) más dos jugadores criollos de experiencia (Giménez y Castro) dieron buen augurio a los zulianos quienes a pesar de perder el Primer Cuarto 15-11 mostraban un juego más diagramado que sus rivales, aunque ambos rivales mostraban un poco los errores propios de una corta pretemporada.

Esta proporción se mantuvo en el segundo cuarto que Gaiteros ganó 21-11. Wintering mostraba la calidad que tanto tiene y que le augura ser uno de los importados de mayor rendimiento en esta edición de la SPB. Sus 6 puntos en esta mitad y sus 4 robos de balón fueron solo una muestra de un jugador que puede perderse de vista en Venezuela. Con el 32-26, Gaiteros se iba al mediotiempo con ventaja en el marcador.

En el tercer cuarto, Gaiteros, mantuvo la ventaja ante los locales. Brandon Johnson ahora tomaba protagonismo, anotando 6 puntos al inicio de la segunda parte. Esto era complementado con Elyjah Clark quien anotó 8 de sus 20 puntos en este cuarto. Gaiteros entraba al último cuarto con la ventaja 48-55.

Pero en los últimos 10 minutos Llaneros volteó el marcador. Una racha de 26-12, los locales cambiaron el destino del partido apoyados en José González, quien marcó 9 tantos en las postrimerías del partido. El marcador final de 74-67 deja una primera derrota muy amarga para Gaiteros considerando unas condiciones muy difíciles para jugar en una cancha no apta para el espectáculo profesional.

Prensa Gaiteros