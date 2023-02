Futbolistas importados se encuentran abandonados tras la desafiliación del Deportivo Lara

44400

– Luego de la desafiliación del Deportivo Lara en la liga FUTVE, los extranjeros argentinos Sergio Unrein, Lucas Trejo y el colombiano Diego Echeverri, expresaron como afrontan la actual situación que viven en el territorio al no contar con equipo para seguir desarrollándose como futbolistas profesionales.

Los importados del equipo larense, se encuentran en una situación difícil, ya que no cuentan con suficientes recursos económicos para mantenerse mientras esperan por la llamada de un equipo en el que puedan demostrar su talento futbolístico o el retorno a sus hogares.

El atacante argentino Unrein, ha expresado que se encuentra en una compleja situación al no recibir apoyo económico o una ayuda, para regresar a su país. La preocupante problemática ha hecho que los extranjeros se pongan en contacto con la junta transitoria y también con Khalil Youseff, sin embargo, aún no reciben respuesta.

El argentino también indicó que la directiva del equipo larense les pagó para el pasaje de ida a Venezuela. Sin embargo, tras pasar los días y conocerse la noticia de la no participación en la liga FUTVE, los tres importados se encuentran en una situación incómoda, sin recursos económicos para su alimentación y su hospedaje en territorio venezolano.

“El profe Ortiz, nos ayudó con el tema de la comida durante nuestra estadía en el estado Lara, pero desde hace varios días, no contamos con la alimentación diaria, ya mis compañeros de viaje, pudieron solventar su situación y volver a sus hogares. Sin embargo; el pasaje de avión me sale en 700 dólares’’, expresó el futbolista argentino.

«Intentamos ponernos en contacto y nunca recibí respuestas del señor Yuseff, a quien acudimos los tres por vía mensaje, para que nos ayudara con el tema de los pasajes, pero como no he pagado el mismo, tengo que cancelar una multa», recalcó uno de los importados.

«Llegamos a Valencia y el poco dinero que traíamos para una urgencia, nos tocó entregarlo en la recepción como prenda de garantía, del club nos dijeron que pagáramos eso, hasta que ellos solucionarían el problema y ese dinero, nos los iban a devolver’’, indicaron los futbolistas en una entrevista con el medio de Noticias Barquisimeto.

«El señor Jorge Hernández nos apoyó con la comida y nos alojó de buena fe, en unos apartamentos. Entrenamos, pero cuando no se dio la compra del equipo del Deportivo Lara y se cayó la negociación, el señor Jorge nos comunicó que no podrá seguir apoyándonos, cosa que entendemos porque ahora todo ha cambiado’’, añadieron

Por otra parte, expresaron: «Intentamos ponernos en contacto y nunca recibí respuestas del señor Yuseff, a quien acudimos los tres jugadores, por vía mensaje para que nos ayudara con el tema de los pasajes’’

‘’Posteriormente, el profe Ortiz, nos ayudó con el tema de la alimentación durante nuestra la estadía en el estado Lara. No obstante; desde hace varios días, no contamos con la alimentación diaria, sin embargo; mis compañeros de viaje, pudieron solventar su situación para volver a sus hogares. Mientras que, para mí, el pasaje de avión, sale en 700 dólares y tengo fecha del mismo, pero como no he pagado, tengo que cancelar una multa», concluyó Unrein.

Los futbolistas se encuentran afrontando una de las problemáticas que actualmente empañan el escenario futbolístico venezolano, donde diversos equipos han quedado mal con el pago de sus futbolistas, a quienes se les hace difícil desarrollar su talento en la liga del fútbol venezolano.

Noticia al Día con información de Noticias Barquisimeto

