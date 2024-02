Futbolista golpeó a su rival en Chipre tras sufrir insultos racistas

237619

Luiyi De Lucas, futbolista dominicano del AEL Limassol, denunció ser víctima de insultos racistas por parte de Eliel Peretz, del Apollon Limassol.

De Lucas decidió tomar justicia por su propia mano y golpeó a su rival varias veces a través de puños y patadas.

“Mi mente se vio nublada por el comportamiento inaceptable y poco profesional del jugador contrario desde el momento en que comenzó el juego. Ya he presentado una denuncia ante la policía chipriota con la ayuda de mi abogado y ya he iniciado el proceso de denuncia de la conducta racista contra mí ante las autoridades competentes de la CUP, la UEFA y la FIFA” manifestó el jugador.

Todavía se desconoce la magnitud de la sanción de la Liga de Chipre a Luiyi De Lucas por agredir a un rival. Tampoco se ha informado si la organización de dicho país abrió una investigación contra Eliel Peretz.

Noticia al Día

Luiyi De Lucas, jogador do Ael Limassol, acertou um golpe no rosto do jogador Eliel Peretz do Apollon Limassol após o fim do jogo de ontem válido pela Copa do Chipre.



Ambos os jogadores foram expulsos. Não se sabe até agora o que Peretz disse para De Lucas. pic.twitter.com/pSlqLCbnR1