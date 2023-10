Frente Atlético y ultras del Feyenoord protagonizan pelea secreta de 12 vs 12 a puño limpio

164185

-Los fanáticos ultras del Atlético de Madrid y del Feyenoord pactaron una pelea secreta en un bosque de Madrid, el martes 3 de octubre.

Los líderes de cada hinchada de radicales se citaron para este combate, horas previas al partido de ambos clubes por la Champions League en el Metropolitano.

Atlético vs Feyenoord, una pelea de 12 vs 12 a puño limpio

La pelea al “estilo ruso” contó con sus propias normas: 12 contra 12, sin armas, sólo 1 minuto de duración, según el diario El Mundo.

Los hinchas, que no pasaban de los 25 años, combatían con guantes, cascos, protectores dentales y vendas en las manos.

El Frente acudió vestido de rojo y los ultras del Feyenoord, de negro, sin la presencia de las autoridades policiales.

Los neerlandeses, de los grupos Rotterdam Jongeren Kern y Firm FIIIR, salieron victoriosos de esta brutal pelea secreta en la zona boscosa de Madrid.

Hace tres semanas, los ultras del Feyenoord protagonizaron otra batalla contra los hinchas del Celtic de Glasgow, y también obtuvieron el triunfo.

El Atleti se impuso 3-2 sobre el conjunto holandés, el miércoles 4 de octubre, por la Liga de Campeones.

Durante el compromiso, los aficionados del Feyenoord causaron disturbios en una zona VIP del estadio Metropolitano.

Por sus hechos vándalos, seis hinchas neerlandeses fueron detenidos, con hombres entre 20 y 52 años, con un menor de edad involucrado.

Hay que destacar que los ultras neerlandeses no pueden entrar en el Olímpico de Roma, para el encuentro del Feyenoord ante la Lazio, el 12 de diciembre, por la Champions League.

De acuerdo a Europa Press, la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid se enteró de todo lo ocurrido en esta pelea entre los hinchas del Atlético y Feyenoord.

Las autoridades españolas no abrieron ningún investigación sobre lo sucedido al no considerarlo un delito tras no usar armas de fuego.