Francisco Álvarez pega dos jonrones, incluido su primer grand slam (+Videos)

-El novato venezolano Francisco Álvarez pegó dos jonrones por cuarta vez en la temporada 2023 con los Mets de Nueva York, el sábado 30 de septiembre.

Álvarez soltó su primer cuadrangular en el segundo episodio contra el abridor de los Filis de Filadelfia, Michael Plassmeyer, con un corredor a bordo. El batazo recorrió 412 pies tras salir a una velocidad de 108.4 millas por hora.

