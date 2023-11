Francia aplastó 14-0 a Gibraltar en goleada histórica en Europa

186161

-Francia se dio un festín contra Gibraltar, con una goleada de 14-0, el sábado 18 de noviembre, en el clasificatorio de la Eurocopa 2024.

La escandalosa goleada se registró en el Allianz Riviera en Niza. El conjunto francés consiguió la victoria más abultada en la historia en partido de eliminatoria para la Eurocopa.

“Les Blues” hicieron siete anotaciones en cada tiempo. Los siete tantos en los primeros 45 minutos también significó un récord.

Gibraltar jugó casi todo el compromiso con un jugador menos tras la expulsión del defensor Ethan James Santos, por una falta a los 15 minutos.

Santos abrió la cuenta con un autogol en el minuto 3′. Al minuto siguiente, Marcus Thuram, marcó el 2-0. Warren Zaire-Emery, hizo el tercero tanto en el 16′.

Kylian Mbappé anotó el cuarto por medio de un penal, a la media hora. Cuatro minutos más tarde (34′), Jonathan Clauss logró el quinto tanto. El sexto llegó en el 36′ a través de Kingsley Coman. Youssouf Fofana concretó el séptimo antes de irnos al descanso.

Adrien Rabiot convirtió el 8-0 en el 63′. Coman hizo su segundo gol del día en el 65′. Ousmane Dembélé puso el décimo en el 73′. Inmediatamente, Mbappé agitó las redes y completó el triplete en el 82′. Olivier Giroud apareció en el tramo final con un doblete (89′ y 90′+1).

Didier Deschamps, DT de la selección gala, se hizo viral en las redes sociales por su mensaje durante el entretiempo.

“Tengamos más de lo mismo en la segunda mitad. Mantengan las cosas lo más simple posible, y marcamos en cuanto podamos. Vamos 7-0, y quiero la misma determinación de todos. El récord está en 10-0, para su interés. pueden destrozarlo. No tienen que contenerse. Es la mejor forma de respetarlos”, expresó.

