Franceso Camarda, el jugador más joven en debutar en toda la historia de la Serie A

-Francesco Camarda se convirtió con 15 años 8 meses y 15 días en el jugador más joven de la historia en disputar un partido de la Serie A al saltar al terreno de juego con el AC Milan en su partido contra la Fiorentina, este sábado.

El delantero, que entró en el minuto 83, batió el récord de precocidad que estableció el 21 de mayo de 2022 de Wisdom Amey, quien, según cifras de la Lega Serie A, jugó con 15 años, 9 meses y un día, cuando disputó su primer partido en liga con el Bolonia.

✍️ Quel momento in cui si scrive la storia ✨



A 15 anni e 260 giorni, Francesco #Camarda è il più giovane calciatore ad avere esordito nella storia della #SerieATIM 💎. #MilanFiorentina pic.twitter.com/sLDNBw6ku4 — Lega Serie A (@SerieA) November 26, 2023

Ese récord de precocidad también estuvo en manos del legendario Gianni Rivera, que contaba con 15 años, 9 meses y 15 días cuando debutó en la élite con el Alessandria en 1958.

Franceso Camarda contento por su debut en la Serie A

“Que decir… esto ha sido algo único que no olvidaré jamás. Es tan cierto que “de cuando era niño me he enamorado de ti, mi corazón late no preguntes porqué” y ahora ya se el porqué! He descubierto que tengo una segunda casa y lo más bonito es que todos son personas como yo! Los amo, gracias”, expresó Francesco Camarda.

El conjunto “Rossonero” se quedó con los tres puntos en casa al triunfar sobre la Fiorentina con el gol del francés Theo Hernandez (45+2) desde el punto penal.