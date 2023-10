Francesco Bagnaia y Jorge Martín por el Mundial de MotoGP 2023 a falta de cinco carreras

169625

Francesco Bagnaia y Jorge Martín no se dan tregua por el liderato del Mundial de MotoGP, a falta de solo cinco Grandes Premios para culminar la temporada 2023.

El italiano y el español ganaron las dos últimas durante el pasado fin de semana, en el Circuito Internacional Pertamina Mandalika, que se localiza en la zona turística de la provincia de Nusa Tenggara Occidental.

Martín (Esp/Prima Pramac) se impuso en la carrera sprint de Indonesia celebrada el sábado 14 de octubre. El madrileño, de 25 años, se alzó con la victoria a pesar de salir desde la sexta casilla.

Four #TissotSprint victories on the bounce for @88jorgemartin! 🥇



A double @VR46RacingTeam podium with only two properly functioning collarbones between their two riders! 🤯👏#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/vt1ksB94rZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2023

“Me siento fenomenal. Salir sexto quizá no era lo mejor, pero al final fui capaz de adelantar”, expresó Martín, quien registró una gran remontada en esta carrera, para ser el nuevo líder de la máxima categoría del motociclismo.

“Martinator” salió victorioso en la carrera sprint con un tiempo de 19:49.711, por delante de Luca Marini (Ita/Mooney VR46 Racing) y Marco Bezzecchi (Ita/Mooney VR46), respectivamente, para Ducati sellar el Campeonato del Mundo de Constructores de MotoGP por cuarta campaña consecutiva.

“Ganar fue duro… pero finalmente estoy liderando el campeonato del mundo a estas alturas y eso me hace sentir muy bien, ¡es un sueño!”, dijo Jorge Martín al lograr su sexta victoria en la temporada, cuarta de manera consecutiva en la modalidad sprint.

Jorge Martín desplazó a Francesco Bagnaia en la cima

El español (328) le sacó siete puntos de ventaja al italiano (321), que pudo recuperar el liderato el domingo al llevarse el primer lugar en el Gran Premio de Indonesia.

CHANGE at the top of the standings! 🔄@88jorgemartin leads the #MotoGP World Championship for the first time in his career 😎#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/McNEEmLHbM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2023

Pecco Bagnaia, quien salía decimotercero, alcanzó su sexto triunfo en la temporada 2023. El de Ducati Lenovo Team hizo el recorrido con un tiempo de 41:20.293.

El español Maverick Viñales y el francés Fabio Quartararo acompañaron a Bagnaia en el podio. “Creo que nos merecíamos una carrera como esta”, declaró. “Estaba dándolo todo cuando vi que Martín se fue, pero me dije ‘ten cuidado con los neumáticos’ y era lo correcto a hacer”, añadió.

El italiano se vio beneficiado con la caída de Martín, quien perdió el control de su Ducati en la undécima curva de la decimoquinta vuelta. El error del español podría cobrarle factura para el campeonato.

A big big mistake! 😳



@88jorgemartin throws away a victory and the Championship lead as he crashed out when he was leading the race with a 3-second gap! 💥#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/ZHKlF2C59X — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2023

Con este triunfo en Indonesia, Francesco Bagnaia arribó a 346 puntos y sacó una ventaja de 18 por delante de Jorge Martín, en el liderato por el Mundial de MotoGP 2023.

La temporada 2023 de MotoGP todavía le quedan los Grandes Premios de Austria (21 de octubre), Tailandia (29 de octubre), Malasia (12 de noviembre), Catar (19 de noviembre) y Valencia (29 de noviembre), con 185 puntos en juego.