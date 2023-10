Francesco Bagnaia triunfa en el GP de Indonesia y recupera la punta del Mundial de MotoGP

167839

-El italiano Francesco Bagnaia conquistó el Gran Premio de Indonesia, este domingo 15 de octubre , y recuperó el liderato del Mundial de MotoGP.

El de Ducati Lenovo Team se lleva la victoria en el Circuito Internacional de Mandalika tras aprovechar la caída del español Jorge Martín cuando iba en cabeza.

El Maverick Viñales y el francés Fabio Quartararo acompañaron a Bagnaia en el podio. “Creo que nos merecíamos una carrera como esta”, declaró. “Estaba dándolo todo cuando vi que Martín se fue, pero me dije ‘ten cuidado con los neumáticos’ y era lo correcto a hacer”, añadió.

Pese a salir desde la sexta posición de la parrilla, Martín, que había tomado las riendas del mundial tras imponerse el sábado en el esprint y que es el hombre del momento en MotoGP, se colocó en cabeza con una salida relámpago y todo hacía indicar que nada le podría detener hasta la meta.

Pero en la 14ª vuelta, cuando aventajaba en más de tres segundos a su primer perseguidor, cometió un error y el piloto madrileño de 25 años cayó al asfalto del circuito de Mandalika. Con Martín fuera de juego, la victoria quedó en una pelea entre Bagnaia, Viñales y Quartararo.

El italiano sentenció su sexta victoria de la temporada, en sus aspiraciones de revalidar la corona y éste resistió el empuje del francés para acabar segundo, su mejor resultado de la temporada exceptuando la victoria en Portimao en la primera cita del año.

Con este triunfo en Indonesia, Francesco Bagnaia sacó una ventaja de 18 puntos por delante de Jorge Martín, en el campeonato del mundo de MotoGP.