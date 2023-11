Francesco Bagnaia consigue pole récord en el GP de Malasia de MotoGP

181502

-El líder del campeonato de MogoGP, el italiano Francesco Bagnaia, logró una pole position récord este sábado en el Gran Premio de Malasia.

Bagnaia fue el más rápido en la clasificación con un 1:57.491 en el circuito de Sepang, por delante de Jorge Martín, que en 2022 rodó en 1:57.790 y unas vueltas antes se quedó a 58 milésimas de segundo del italiano, con 1:57.549.

One shot and just like that he gets the job done! 💪



Pole position and a new lap record from @PeccoBagnaia 🔥#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/aMi4RHJiPY