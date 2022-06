Floyd Mayweather peleará contra un luchador de MMA japonés

junio 14, 2022 - 12:41 pm

El legendario boxeador estadounidense, Floyd Mayweather Jr., volverá al ring el próximo mes de septiembre para enfrentar en una pelea de exhibición al luchador japonés de artes marciales mixtas, Mikuru Asakura.

Esta será la cuarta pelea de exhibición del excampeón del mundo, luego de haber enfrentado al kickboxer japonés Tenshin Nasuwaka (2018), luego al youtuber Logan Paul (2021), y posteriormente al boxeador Don Moore (2022).

«Mi legado ya está grabado en piedra. Todavía es genial dar la vuelta al mundo y entretener a personas de todo ámbito. Mi trabajo es simplemente salir, ser yo, divertirme y hacer lo que mejor hago… Cuando llegue septiembre en Japón, la gente quiere verme todavía compitiendo y ver si un joven que está frente a mí puede decir: ‘Mayweather no necesita hacer más exhibiciones’, expresó el púgil, que ingresó el pasado domingo al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Los promotores del evento informaron este martes que el combate está programada para septiembre, pero las reglas y la duración de la pelea aún no se han hecho públicas.

Por su parte, Mikuru Asakura, cuyo récord es de 16-3 en las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), dijo: «Mi nombre es Mikuru Asakura y pelearé contra Floyd Mayweather. Soy un peleador de MMA pero aprovecharé esta oportunidad y usaré él para elevar mi nombre y valor a nivel internacional. Voy a ganar esta pelea».

Polémica de Mayweather con Logan Paul

El púgil de 45 años de edad, que se retiró del boxeo profesional en 2017 con un récord de 50-0, fue acusado por Logan Paul de realizar estas peleas de exhibición debido a que se encuentra en la bancarrota. El youtuber denunció que todavía Mayweather no le ha pagado el dinero que le debe por la pelea en la que ambos se enfrentaron en el 2021.

“No, no me ha pagado en su totalidad. Vamos a llevar esto a los tribunales. Nos vemos en el juzgado. Floyd está en bancarrota, hombre. Lo he estado diciendo todo el tiempo. Creo que probablemente lo gastó en todas las chicas a las que paga para que estén cerca de él”, aseguró.

Juan Molina

Noticia al Día