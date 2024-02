Ferrari presentó su monoplaza SF-24 para la nueva temporada de F1

229840

La escudería italiana Ferrari presentó este martes su nuevo monoplaza llamado SF-24 para la temporada 2024 de la F1.

Este será el último que manejará el español Carlos Sainz, luego que se confirmara la llegada del británico Lewis Hamilton para 2025.

El francés Charles Leclerc será el otro piloto que podrá disfrutar del SF-24, además de intentar luchar por el campeonato mundial.

El carro mantiene el clásico e histórico color rojo que representa esta histórica escudería, aunque incluye detalles en blanco y amarillo.

Además de tener una función estética, quieren representar un vínculo con la ciudad de Módena (Emilia Romaña), lugar de nacimiento de Enzo Ferrari.

Noticia al Día

The moment you’ve all been waiting for…



The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j