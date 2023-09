Fernando “Bocha” Batista: «Respeto a todas las selecciones, pero miedo no le tengo a ninguna»

152272

Fernando Batista, técnico de la Vinotinto expresó que la selección puede juagar a la altura que cualquier rival y espera que sus dirigidos demuestren fortaleza y firmeza de cara al partido de este jueves contra el seleccionado neogranadino.

«Respeto a todas las selecciones, pero miedo no le tengo a ninguna», expresó Batista, quien mostró optimismo en torno a las estrategias planteadas con sus jugadores

“Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, podemos hacer cosas importantes. Tenemos que creer que podemos jugar de igual a igual a cualquiera; el gran rival somos nosotros mismos, pero para sentirnos fuertes y sentirnos confiados», puntualizó

Pese a tener claro que las Eliminatorias suramericanas «son muy difíciles», sus jugadores le han impregnado de tranquilidad en la antesala del debut ante el seleccionado colombiano por «las ganas de los muchachos, por todo lo que transmiten cuando nos encontramos y estamos juntos».

El entrenador señaló que ve «muy motivado al grupo» y solo espera que «mañana (jueves) podamos empezar de la mejor manera» para alcanzar el objetivo de llevar a la Vinotinto por primera vez a un mundial de mayores.

En cuanto al estreno ante los Cafeteros, Batista advirtió que a Barranquilla no llegó «a no perder», porque «cuando uno va a un partido a no perder, termina perdiendo», así que su plan es «ser inteligentes, llevar el partido a nuestro ritmo, a lo que queremos nosotros y a lo que venimos preparando» para evitar un mal resultado en el estreno.

