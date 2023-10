Fernando Alonso sufrió quemaduras en el GP de Catar

165356

-El piloto español Fernando Alonso sufrió quemaduras luego de su participación en el Gran Premio de Catar de Fórmula 1.

El asturiano padeció esto en diferentes zonas de su cuerpo durante la carrera, debido a la alta temperatura del asiento.

Alonso, de 42 años, advirtió por la radio a su ingeniero que el asiento del AMR23 del Aston Martin estaba muy caliente.

Durante la parada en boxes, el bicampeón del mundo de Fórmula 1, pidió al equipo que le tiraran agua. “El sitio está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en el pit stop? Echadme agua o algo”, indicó.

Esta acción (agua) está prohibida en la Fórmula Uno. “Lo intenté, pero es algo que no está permitido”, reconoció Alonso tras la carrera.

El español reconoció que terminó con ligeras quemaduras en el glúteo y el brazo derecho. “Fue una de las carreras más duras de la historia”, dijo Alonso.

“No me pudieron ayudar. Desde la vuelta 15, el asiento estuvo muy caliente y tengo una leve quemadura en el lado derecho”, desveló Alonso tras el GP de Qatar a Sky Sports. “Han sido unas condiciones extremas y esto (la alta temperatura del asiento), no ha ayudado”.

Fernando Alonso says by lap 15 he got semi burn on his right hand side, because of his hot seat, he asked for a water throw during pitstop but it wasn’t allowed so the team couldn’t do anything pic.twitter.com/b8RO2NU5PJ

Fernando Alonso vivió la carrera más extrema en la máxima categoría del automovilismo mundial, en el circuito Lusail en el GP de Catar.

” Al final, hemos sumado buenos puntos en esta carrera tan dura”, señaló Alonso, quien finalizó en la sexta posición.

We gave it our all on the track. 9 more points for the team and we will keep fighting. Thanks to the entire team that worked under extreme conditions all weekend to give us a competitive car. Time to recharge and get ready for the next trip with 3 consecutive races.… pic.twitter.com/bQHFTGl1W8