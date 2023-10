Fabio Grosso sufre grave lesión tras un ataque al autobús del Lyon

175512

-El entrenador del Lyon, el italiano Fabio Grosso, resultó herido en la cabeza tras ser atacado el autobús por un grupo de ultras del Olympique Marsella en el estadio Velodrome.

El ataque provocó la rotura del parabrisas del vehículo, constató un periodista de la AFP, y otras partes del autobús resultaron igualmente dañadas.

En imágenes ofrecidas por Prime Video, difusor de la Ligue 1 en Francia, se pudo ver a Grosso con la cara ensangrentada y después saliendo de la enfermería del Vélodrome con un vendaje en la cabeza.

