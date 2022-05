Fabio Di Giannantonio logra su primera pole en su carrera en la MotoGP en Italia

mayo 28, 2022 - 10:40 am

1886500

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) partirá desde la pole del Gran Premio de Italia de MotoGP el domingo, sobre el circuito de Mugello, mientras que el vigente campeón y actual líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) saldrá 6º.

El italiano de 23 años logró el sábado la primera pole de su carrera, en la que es su primera temporada en MotoGP. Saldrá desde una primera línea 100% italiana, con los pilotos de Ducati-VR46 Marco Bezzecchi (2º) y Luca Marini (3º) a su lado.

The Ducati's have all been exchanging fastest laps! 😮

Quartararo, que no estuvo cómodo durante los ensayos libres del viernes y sábado, logró minimizar los daños en la segunda sesión de clasificación (Q2) y saldrá desde la sexta posición.

Su compatriota, Johann Zarco (Ducati-Pramac) también arrancará desde la segunda línea gracias a su 4º puesto. Entre los dos franceses estará otro italiano, Francesco Bagnaia (Ducati), lo que permite a la escudería italiana tener las cinco primeras posiciones de la parrilla de salida ocupadas por sus motos, en esta octava prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP.

What a day it is for the Italian's at home! 🇮🇹

Big congrats to @FabioDiggia49 on his maiden #MotoGP pole ahead of @Marco12_B and @Luca_Marini_97 locking out the front row! 👏#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/JGoyVmyWWO

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2022