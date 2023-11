Fabio Di Giannantonio gana su primer Gran Premio en MotoGP en Catar

185701

-El italiano Fabio di Giannantonio (Gresini – Ducati) conquistó su primera victoria en MotoGP al triunfar en el Gran Premio de Catar, este domingo, en el circuito de Lusail.

Su compatriota Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) dio un paso decisivo camino del título mundial al ubicarse en la segunda posición. Luca Marini completó el podio por delante del español Maverick Viñales

Jorge Martín, cuyas esperanzas de lograr el título mundial se habían visto incrementadas el sábado tras adjudicarse la carrera esprint, vivió un domingo de pesadilla, primero con un derrape en la salida que le condenó para el resto de la carrera, en la que tampoco se vio en la medida de inquietar a un Bagnaia que rodó como líder casi todo el recorrido.

En la decimotercera vuelta Bagnaia y Di Giannantonio mantenían su propio duelo por la victoria y Martín se desesperaba intentando mantener una novena posición que le alejaba prácticamente de manera definitiva de la pelea por el título mundial.

Fabio Di Giannantonio no puede contener las lágrimas tras su primer triunfo en la MotoGP. “La carrera ha sido exactamente como la esperaba”, expresó.

The summary of a dream night in the Doha desert! 🌙 ✨ Here you have a boost of #MondayMotivation courtesy of our brand-new #MotoGP winner, @FabioDiggia! 🥇 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/m6cNFSD40W

Bagnaia aumentó en 14 puntos su ventaja con el madrileño, del que le separan 21 puntos, cuando quedan 37 por repartirse en el desenlace del curso en Valencia (España) el próximo fin de semana.

21 points apart after the #QatarGP! 🇶🇦



Here's how things stand as #PECCOvsMARTIN will be decided at the #ValenciaGP! 📊



Who will come out on top? ⚔️#MotoGP pic.twitter.com/jM7LOMVjr4