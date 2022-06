Fabiana Gamboa tiene un amor: El tenis

junio 22, 2022 - 11:49 am

La tenista zuliana Fabiana Gamboa, resultó campeona en Singles y Dobles en Barquisimeto en el Primer Nacional Grado 1 en la categoría de 18 años.

Fabiana se ha convertido en la mejor tenista venezolana con tan solo 15 años, y quiere dejar el nombre de nuestro país en todo lo alto en Argentina. Gamboa empezó a praticarlo a los siete años cuando su padre Hernán Gamboa le enseño a jugar con mucha pasión.

La infancia de Fabiana Gamboa

Desde niña Fabiana tuvo una infancia rara, nunca se interesó por jugar con muñecas, ya que les gustaba estar con su hermano y jugar con los carritos y las pelotas.

«Nunca he tenido novio, mi papa se pone celoso, pero en un futuro cuando vaya a estudiar a Estados Unidos. Cuando me gradúe y sea una profesional podré tener los novios que quiera, pero por ahora, nada de novios», expresó Fabiana Gamboa.

Fabi también habló sobre lo que le gustaría estudiar en la universidad. «Yo quiero estudiar Marketing porque es una carrera muy bien pagada en Estados Unidos. Yo necesito una profesión que no me exija tanto esfuerzo y me permita enfocarme en el tenis», admitió.

La tenista zuliana le envió un mensaje a todas las niñas y jóvenes que quieren seguir sus pasos. «Que siempre sigan los sueños, que les apasiona en el deporte y que confíen en sus habilidades. Uno siempre debe ser disciplinado en todo lo que haces». concluyó.

María José Paz/ Pasante

Fotos: Gustavo Bauer

Noticia al Día