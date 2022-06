Fabiana Gamboa: Espero que se cumpla mi sueño de ir a Argentina

junio 21, 2022 - 2:05 pm

Fabiana Gamboa sueña con ir a Argentina y participar en el Sudamericano de la categoría sub 16, que se celebrará en agosto del presente año.

La tenista zuliana visitó la sede de Noticia al Día este martes 21 de junio con una sonrisa en su rostro y mucha emoción, y habló de sus inicios el deporte blanco, y lo que le gustaría ser en el futuro.

Gamboa, de 15 años, es la raqueta número uno nacional en la categoría de 16 años, y ratificó su puesto en el ranking con su triunfo en el II Torneo Nacional Grado 1 de Miranda, que se realizó en las instalaciones del Federación Venezolana de Tenis (FVT).

«Me desenvolví muy bien en la arcilla en mi último torneo. Nos tuvimos que ir días antes para entrenar», expresó Fabi, quien entrena cuatro horas diarias mientras no asiste a torneos.

«Tenemos que echarle arena a la cancha para simular que es arcilla», explicó Gamboa, ya que en Maracaibo no hay pistas de ese tipo.

«Yo comencé en el tenis desde los siete años cuando me regalaron una raqueta. Me divertí mucho en mi primer torneo en la Vereda del Lago, donde pude salir campeona», dijo la adolescente marabina, que siempre ha admirado a Serena Williams, ganador de 23 Grand Slams. «También me gustaría ser como Cori Gauff, quien pudo debutar como profesional a los 18 años», agregó.

«Fabiana es muy disciplina y comprometida al tenis. Desde muy temprana edad lo ha hecho», indicó Hernán Gamboa, quien no solo es su padre sino también su entrenador en los últimos tres años.

«Yo me caracterizo por ser un atleta con mucha resistencia y con mucha fortaleza mental», destacó la promesa del tenis venezolano. «Me gustaría jugar los cuatro Grandes Abiertos, en especial US Open y Wimbledon».

«Fabiana ya se encuentra entre las mejores 900 del mundo. Ella pudo jugar dos torneos del ITF en Puerto Cabello, y salió campeona en el primero y finalista en el segundo», recordó su padre Hernán.

«Espero que me ayuden y me apoyen en este que es mi sueño», confesó la tenista zuliana. «Quiero ir al Suramericano en Argentina, y dejar el nombre del Zulia y Venezuela en todo lo alto»

«Esperamos que pueda cumplir ese sueño de representar a Venezuela nuevamente un Suramericano», dijo Hernán Gamboa. «Ella (12) tuvo un buen desempeño en el Suramericano de Perú, donde nuestro país obtuvo el sexto lugar».

La FVT confirmará en cuestión de días a Fabiana Gamboa como miembro de la selección, sin embargo todavía no se ha podido conseguir un patrocinador o empresa que le colabore con los recursos económicos, para su preparación y viaje a Argentina, donde participará en el Sudamericano.

«Manejamos dos escenarios para su preparación. El primero es ir a Maturín durante 15 días y realizar una adaptación en las canchas de arcilla en la Academia de Tenis Rivera. La otra opción es ir a Colombia y República Dominicana, y competir en torneos de la ITF», señaló el papá y entrenador de Fabi.

«De verdad estoy requiriendo de su ayuda, sean compresivos conmigo. Dios y La Chinita los bendigan», dijo la mejor tenista venezolana de la categoría de 16 años.

«Es bueno practicar cualquier deporte porque te aleja de las cosas malas como las drogas. El tenis te ayuda mucho en la salud física y metal», cerró.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día