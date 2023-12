Expulsan a Draymond Green por un puñetazo contra Jusuf Nurkic (Video)

198308

-Draymond Green fue expulsado en el tercer cuarto, el martes, en el encuentro entre Warriors de Golden State y Suns de Phoenix.

Green cometer una falta flagrante de segundo grado al propinarle un golpe en el rostro a Jusuf Nurkic, con 8:23 minutos restantes del tercer período.

El ala-pívot de los Warriors luchaba por ganar la posición frente al interior de los Suns cuando se dio la vuelta y golpeó en la cara a Nurkic, que acabó en el suelo.

Los árbitros revisaron la acción y pitaron falta flagrante de tipo 2 por lo que Draymond Green se fue a la ducha antes de tiempo.

“No soy de los que se disculpan por las cosas que uno hace, pero me disculpo con Jusuf porque no era mi intención golpearle, me balanceé y desafortunadamente le golpeé”, declaró el jugador de Golden State

Draymond Green perdió la cabeza y se fue expulsado por este puñetazo a Nurkic 😳😳 pic.twitter.com/idX5NCgGFH — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 13, 2023

Devin Booker consiguió 32 puntos, Bradley Beal añadió 16 en su regreso tras una lesión de espalda, y los Suns superaron 119-116 a los Warriors. Stephen Curry lideró a Golden State con 24 puntos.