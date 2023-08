Eugenio Suárez disparó su cuadrangular 17 en triunfo de Marineros (Video)

142258

-El venezolano Eugenio Suárez conectó un cuadrangular con los Marineros de Seattle, que doblegaron 10-8 a los Reales de Kansas City, en entradas extras, el martes 15 de agosto.

Suárez la botó en el cuarto capítulo por la pradera izquierda del Kauffman Stadium ante el lanzador de la Realeza, Jordan Lyles.

El tablazo del guayanés recorrió 409 pies, siendo su décimo séptimo bambinazo de la temporada 2023 de la MLB y el 241 de por vida.

Seattle logró hasta cuatro estacazos en ese cuarto inning. El elenco marabino no conectaba cuatro jonrones en una entrada desde hace 21 años, cuando ocurrió el 2 de mayo de 2002 ante los Medias Blancas de Chicago.

Eugenio Suárez nos pone en la pizarra ✍️ pic.twitter.com/6WyGgDoAeL — Marineros de Seattle (@LosMarineros) August 16, 2023 El dominicano Teóscar Hernández, Josh Rojas y Ty France también enviaron la pelota a las gradas por los The M’s.



Leer más: https://noticialdia.com/deportes/miguel-cabrera-conecta-su-jonron-509-segundo-de-la-temporada-video/



Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 5-1, Hernández de 5-5 con una anotada y tres impulsadas. El venezolano Suárez de 5-1 con dos anotadas y una empujada. El panameño José Caballero de 4-2 con dos anotadasy una producida.



Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 5-2 con una anotada y una empujada, Salvador Pérez de 5-2 con una remolcada, Freddy Fermín de 5-0. El puertorriqueño MJ Meléndez de 5-3 con una anotada.

Ignacio Rivera, hijo de José Francisco Rivera, es el niño que recibió la camisa de José Altuve, el lunes por la noche, en Miami. De los momentos memorables y de más grandes emociones, que nos ha dado esta temporada.

Esto me alegro mucho, porque conozco a José Francisco Rivera, desde que llegue a Estados Unidos, conozco a sus hijos y me consta la clase de papá que es, me siento feliz por los dos. Ignacio deseo que Dios bendiga siempre todos los caminos de tú vida, gracias por hacernos saber, que hacer felices a nuestros hijos, se puede lograr con solo cumplir sus sueños, y que nuestra verdadera misión, es llenarles la vida de felicidad.

Niño que recibió camisa regala por Altuve: Espero un año para verlo

Ignacio Rivera, hijo de José Francisco Rivera, es el niño que recibió la camisa de José Altuve, el lunes por la noche, en Miami. De los momentos memorables y de más grandes emociones, que nos ha dado esta temporada.

Esto me alegro mucho, porque conozco a José Francisco Rivera, desde que llegue a Estados Unidos, conozco a sus hijos y me consta la clase de papá que es, me siento feliz por los dos. Ignacio deseo que Dios bendiga siempre todos los caminos de tú vida, gracias por hacernos saber, que hacer felices a nuestros hijos, se puede lograr con solo cumplir sus sueños, y que nuestra verdadera misión, es llenarles la vida de felicidad.