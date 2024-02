Ethan Salas conectó su primer imparable en el campo de entrenamiento

236437

El venezolano Ethan Salas se fue de 2-2 y conectó su primer imparable (con doble) en el encuentro de los Padres de San Diego frente a los Cachorros de Chicago correspondiente al Spring Training 2024.

Este fue su cuarto juego en el campo de entrenamiento y llevaba de 4-0 en sus primeros tres partidos.

Salas, receptor de 17 años, es el octavo mejor prospecto de las Grandes Ligas y pertenece a los Padres de San Diego.

17-year-old Ethan Salas, MLB's No. 8 overall prospect, notches his first hit of Spring Training for the @Padres pic.twitter.com/gAE80VAuEd