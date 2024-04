Estados Unidos dio a conocer su “Dream Team” para los Juegos Olímpicos de París 2024

Estados Unidos dio a conocer el equipo de baloncesto que disputará los esperados Juegos Olímpicos de París 2024.

LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker, Jrue Holliday, Anthony Davis, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards y Bam Adebayo son los elegidos para representar al país (aún falta un integrante).

Estados Unidos parte como favorito para llevarse la medalla de oro en la cita olímpica de París 2024, la cual inicia el próximo 26 de julio.

Noticia al Día

