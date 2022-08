Entérate cuántas entradas se han vendido hasta el momento para el Mundial de Catar

agosto 18, 2022 - 12:09 pm

1905983

La FIFA anunció este jueves 18 de agosto que hasta el momento ha vendido 2,45 millones de entradas para el Mundial Catar 2022, que se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, antes de la fase final de venta prevista.

Durante una nueva fase de venta organizada del 5 de julio al 16 de agosto aplicando el principio «primero en llegar, primero en ser servido», se vendieron 520.532 entradas adicionales, informó el organismo que organiza el mayor evento del fútbol mundial a nivel de selección, citó AFP.

Los aficionados de Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania lideran el ranking de venta de entradas por país de residencia, agregó la FIFA.

Leer más: Brasil presentó la camiseta que usará en el Mundial de Catar 2022

Para los partidos de la fase de grupos, la federación internacional precisa que los enfrentamientos «que más éxito tuvieron» fueron Camerún-Brasil (grupo G), Brasil-Serbia (grupo G), Portugal-Uruguay (grupo H), Costa Rica-Alemania (grupo E) y Australia-Dinamarca (grupo D).

En junio, los organizadores informaron de una «demanda récord» de boletos, con un total vendido en ese momento de 1,2 millones. A principios de julio, la FIFA mencionó 1,8 millones de entradas vendidas.

Hay un total de 3.010.679 entradas disponibles para el Mundial de Catar. La cifra de 2,45 millones corresponde a entradas vendidas a todas las categorías (público general, socios FIFA, federaciones, hostelería, etc.).

Se prevé más de un millón de visitantes en Catar, un país de 2,8 millones de habitantes, que albergará la primera Copa del Mundo de la historia en un país árabe.

Una fase final de venta, llamada «último minuto», está programada a medida que se acerca el torneo, según la FIFA. El organismo anunciará la fecha de inicio de esta última fase a finales de septiembre, que también operará bajo el principio de «primero en llegar, primero en ser servido» y se prolongará hasta el final de la competición el 18 de diciembre.

FIFA World Cup Qatar 2022™ ticket sales reach 2.45 million

☑️Over half a million tickets sold in latest sales period

☑️High demand from the Arab region, the Americas and Europe

☑️Launch date for next sales phase to be announced in late September

More 👉https://t.co/76t7bMBugM pic.twitter.com/HkYpfKTuUm

— FIFA Media (@fifamedia) August 18, 2022