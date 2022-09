Enea Bastianini se impone en el GP de Aragón de MotoGP

septiembre 18, 2022 - 4:03 pm

1913826

Enea Bastianini (Ducati-Gresini) ganó el Gran Premio de Aragón de MotoGP este domingo en el circuito de Alcañiz, en el que el francés Fabio Quaratararo, líder del mundial, se fue al suelo y abandonó.

Bastianini superó en la meta a su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) y al español Aleix Espagaró (Aprilia), tercero, mientras que Marc Márquez (Honda) tuvo que abandonar con problemas mecánicos.

«La carrera ha sido muy buena para mí desde el principio (…) Cometí algunos errores (…) pero al final he ganado, es casi un sueño», declaró Bastianini, 4º en el mundial de MotoGP.

It's been a dramatic #MotoGP race from lap 1 to the finish line! 🔥

But don't worry if you've missed it! Here you have all the highlights of a spectacular #AragonGP 🏁 👇https://t.co/rOM0jnQWa8

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2022