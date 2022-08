Enea Bastianini logra su primera pole en la MotoGP en el GP de Austria

agosto 20, 2022 - 11:24 am

El italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini) alcanzó su primera pole position en el MotoGP el domingo en Gran Premio de Austria, luego de haber firmado el mejor tiempo de las calificaciones este sábado, mientras que el líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo, saldrá quinto.

En el circuito Red Bull Ring, un trazado favorable a las Ducati, el italiano Fransesco Bagnaia, 3º en la clasificación general, y el australiano Jack Miller completarán la primera línea a lomos de sus Ducatis.

«Hemos vivido un buen inicio del fin de semana pero hoy hemos dado un nuevo paso adelante», declaró Bastianini, que firmó la primera pole de su carrera en MotoGP. «Definitivamente, gran día, aunque mi vuelta no fue perfecta, pero suficiente para la pole. Comienzo a ser mejor los sábados, siendo que lo natural para mí es el domingo. Estamos trabajando como a inicios de año, mañana lo intentaremos», agregó.

