Endy Chávez demandó a Melvin Mora por supuesto fraude millonario

El venezolano Endy Chávez, quien tuvo una legendaria trayectoria en las Grandes Ligas, demandó a su compatriota Melvin Mora por supuesto fraude de 1.2 millones de dólares.

Chávez alegó en la Corte Suprema de Manhattan que Mora le pidió dinero prestado en cuotas desde el año 2019. Sin embargo, no pagó dicha deuda.

“Me prometió una y otra vez que se trataba de un préstamo e inversión segura y cuando finalmente acepté, desapareció con mi dinero. Estaba devastado económicamente, avergonzado y herido. No quería demandarlo así, pero simplemente dejó de devolver las llamadas y nunca me devolvió el resto de mi dinero”, le dijo el criollo a The New York Times a través de su abogada.

Mora no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y habrá que esperar como prosigue el proceso.

