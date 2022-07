Elena Rybakina y Ons Jabeur disputarán una final inédita en Wimbledon

julio 7, 2022 - 1:37 pm

Elena Rybakina, 23ª jugadora mundial, y Ons Jabeur, número dos del mundo, se enfrentarán en la final femenina de Wimbledon, que se celebrará este sábado.

La kazaja derrotó a la rumana Simona Halep (18ª) en la semifinal con un doble 6-3, para ser la primera representante de su país en alcanzar la final de un torneo del Grand Slam.

«No sé cómo describir cómo me siento. Ha ido muy bien, me había preparado bien mentalmente. Hice todo lo posible y conseguí hacer un partido increíble», comentó la jugadora de 23 años.

Rybakina, nacida en Moscú y cuyo mejor resultado en un Grand Slam era los cuartos de final de Roland Garros en 2021, hizo valer sus fuertes golpeos y especialmente su servicio, con cinco ‘aces’ y no cometió ninguna doble falta.

Ons the way to a first Grand Slam final 🇹🇳@Ons_Jabeur defeats Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/tnNObItxw3

