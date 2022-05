El zuliano Rougned Odor deja en el terreno a Rays con jonrón en entradas extras

mayo 21, 2022 - 12:23 pm

El zuliano Rougned Odor conectó jonrón en entradas extras con los Orioles de Baltimore, que doblegaron 8-6 el viernes a los Rays de Tampa Bay.

Odor había ingresado como bateador emergente en la décima primera inning por su compatriota Robinson Chirinos, y dos episodios más tarde pegó un cuadrangular de dos carreras contra el lanzador Ralph Garza Jr.

El batazo del camarero marabino vino con conteo de 1-1 por el jardín derecho del Camden Yards, con una distancia de 405 pies, siendo el segundo jonrón de la presente campaña.

ODOR WITH THE WALK-OFF HOME RUN IN THE 13TH INNING!! pic.twitter.com/Ri7J4s8rDg

— Baltimore Orioles (@Orioles) May 21, 2022