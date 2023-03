70008

– El lanzador venezolano Pablo López destacó en la lomita en el opening day con los Mellizos de Minnesota, en un encuentro en el que su equipo derrotó 2-0 a los Reales de Kansas City.

El oriundo de Cabimas, en cinco entradas y un tercio de labor, abanicó a ocho contrarios, concedió tres boletos y dos indiscutibles, uno de ellos de su compatriota Salvador Pérez a quien más tarde ponchó.

Con la destacada actuación del zuliano en este opening day, sigue demostrando su buen momento como lanzador abridor en la organización de Minnesota, quienes apostaron por el zuliano, quien viene por cambio del inicialista venezolano Luis Arráez.

Pablo Lopez is the seventh starting pitcher in #MNTwins history to allow zero runs on Opening Day.



Pedro Ramos – 1961

Dean Chance – 1968

Jim Perry – 1970

Ervin Santana – 2016

Jake Odorizzi – 2018

Jose Berrios – 2019

Pablo Lopez – 2023 pic.twitter.com/8h25TYITvU